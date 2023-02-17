南韓女星劉荷娜昔日來台發展，藉著與林志穎合演偶像劇《放羊的星星》爆紅，但2011年嫁給棒球選手李容圭後淡出幕前，回歸家庭。劉荷娜近年偶爾接工作，近日帶著先生與兒子們來台灣玩，被粉絲問是否會和林志穎見面，她的回應讓粉絲心碎了。

劉荷娜昨（16日）在IG上傳多張與家人搭機出國的照片，內容講到她很懷念台灣，還在機場休息室練習說中文，有感而發地說，「想念很多人，在台灣有很多值得紀念的地方」；從文末特別標記「#taiwan」，得知她這次帶著家人們一起來台灣玩。

劉荷娜驚喜來台灣。（圖／摘自劉荷娜IG）

有過去喜歡偶像劇《放羊的星星》的網友看到劉荷娜要來台灣，興奮地問，「阿星（劉荷娜劇中名字），你會和天騏（林志穎劇中名字）見面嗎？兩家人約出來玩呀」，沒想到真的釣出劉荷娜本尊回應，俏皮地表示，「不可能吧」，雖然這個答案讓粉絲希望破滅，但也讓大家見識她沒有退步的中文實力。

劉荷娜2007年和林志穎合演偶像劇《放羊的星星》，兩人產生的火花一度被封為「仲夏CP」，掀起全台追劇風潮，至今仍被許多劇迷翻出來重溫；劉荷娜之後回韓國，閃婚李容圭後就淡出演藝圈，當時讓不少粉絲都直呼可惜了。