宣冠儲盈科技設立於南科橋頭園區，投資金額7億元，研發生產鋰離子電池模組和電池管理系統，應用於各類儲能系統。宣冠儲盈公司創立於2022年，由儲盈科技與台塑關係企業宣冠股份有限公司合資成立，研發團隊均來自國內專業領域之專家，擁有領先技術和產業鏈垂直整合的綜合優勢，憑藉在高倍率磷酸鐵鋰電池及其電池管理系統領域多年的技術及應用方案之經驗累積，為全球不同需求的客戶，量身訂製高性價比的鋰電儲能系統解決方案。未來進駐南科橋頭園區，將建設一座900MWh產能的鋰鐵電池模組及電池管理系統之基地，滿足未來市場對於儲能設備之需求。

揚朋科技股份中科分公司，設立於中科中興園區，投資金額1.1億元。揚朋科技成立於1995年，從事光電、半導體與自動化關鍵系統組件領域研發與製造，初期產品主要應用於光電、半導體產業，之後跨足PCB先進光學製程產業，近年積極布局生醫領域再生醫療產業，建立自動化細胞製備設備供應鏈，希望藉由建立國人自主設計研發智動化細胞製備設備，提供國內外產業對生醫領域自動化設備的需求。

聚嶸電子設立於竹科，投資金額3億元，主要產品為散熱基板、散熱材料及散熱模組，為聚鼎科技股份有限公司為落實集團專業分工，將其散熱基板事業部門分割設立之子公司，以提高集團整體營運績效及競爭力。公司所生產之散熱基板、散熱材料及散熱模組，彼此間可相互搭配或單獨運作，服務包含運用散熱基板之IMS/MCPCB產品解決線路板層熱瓶頸議題，或以自主材料技術客製特殊規格散熱材料，亦可配合客戶設計進行產品模組整合服務等，以多元且高度客製彈性的解決方案，為客戶產品進行散熱途徑的最佳化。

米雷迪恩飛秒光源設立於竹科，投資金額2億元，主要產品為飛秒雷射源及飛秒雷射加工機，研發項目包含最前端之飛秒雷射種子源、飛秒雷射光纖放大器、延展及壓縮器；延伸至最後端、最貼近使用者之微鑽孔、微切割之飛秒冷加工製程。以自身核心之飛秒雷射光源技術結合精密運動控制及自動化技術，為半導體相關應用提供客製化的解決方案。