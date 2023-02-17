由Hit Fm聯播網專業DJ群共同嚴選出的「Hit Fm年度十大專輯」，分別是LÜCY《LÜCY》、宇宙人《理想狀態》、安溥《9522》、吳青峰《馬拉美的星期二》、周杰倫《最偉大的作品》、韋禮安《明天再見》、徐佳瑩《給》、陳珊妮《調教》、瘦子E.SO《EARTHBOUND》、鶴The Crane《TALENT》（依歌手姓氏筆劃排序）。

周杰倫專輯《最偉大的作品》在幾年前由單曲開始，慢慢地醞釀鋪陳，最後新歌誕生後完美大合體，周杰倫表示，很開心可以獲得2022 Hit Fm年度十大專輯肯定，在他心中不僅把《最偉大的作品》寫進歌裡，也在MV中化身時空旅人穿梭其中。

周杰倫飛往世界各地執導ＭＶ，足跡遍及巴黎莎瑪麗丹La Samaritaine、澳洲粉色沙灘、異國沙漠公路、古巴等等，將腦中的奇思狂想變成一幅幅畫面，最後也感謝聽眾及DJ們的大力支持。

「HEY！MISS DJ」elsa表示，瘦子累積了兩張個人專輯的表現，應該可以蓋章證明瘦子其實是個內心狂野與溫柔並駕齊驅的暖男。在《EARTHBOUND》專輯中，狂野催化出音樂風格從Afrobeat到Bossa Nova大遷徙，讓他作品的廣度深度一舉大躍進，玩得超開；碎拍節奏與硬蕊嘻哈後，在福音和聲下，點出每個靈魂與眾不同的深深祝禱，正是他自然本色的溫暖和煦。

「耐玩 DJ」Bryan提到，《馬拉美的星期二》專輯每一首歌名也都以隱喻方式形容著不同的角色人物，其中幾首作品如〈催眠大師〉、〈醉鬼阿Q〉、〈棕髮少女〉和〈小王子〉，旋律從幽幻的到優美的，氛圍從細膩的到洶湧的，樂器從古典的到怪誕的，歌詞文字從白話的到不認識的，各不相同的聽覺體驗，在現實世界裡擴增了對於吳青峰夢境的想像。