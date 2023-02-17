被民眾黨立委陳琬惠指控11年前喝花酒，陳宗彥今（17）日晚間決定請辭行政院發言人。

下午媒體、民眾黨立委陳琬惠接連爆料，指行政院發言人陳宗彥過去擔任台南市政府及國際關係處處長時，曾多次接受業者性招待，呼籲行政院長陳建仁徹查，且要求陳宗彥知所進退。陳宗彥先是親上火線痛斥媒體未經查證就抹滅人格，「我覺得很痛心，台灣政治不該淪落到此地步」，稍早有消息傳出陳宗彥晚間決定請辭。

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