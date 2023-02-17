土耳其、敘利亞遭逢世紀強震後，許多台灣人慷慨解囊，衛福部募款專戶收到8.5億善款，而民間則有「國際人道建築與教育協會」以「台灣雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）為名義在募資平台募款，超過2.7萬人捐出820萬元。然而，日前有人指控該會執行長裘振宇募款金流有異，在網路上掀起熱烈討論，募資平台最終決議，即（17）日起開放受理捐款人申請退款。

募資平台《哇貝WaBay》發出公告，開放捐款人申請退款。（圖／翻攝自挖貝）

台灣中心是一個由台灣民間集資、台灣人在土耳其建蓋，專門幫助敘利亞難民重建生活的組織，於2020年9月完工，在土耳其發生大地震後，有大量難民湧入。而該組織近日遭爆料，為赴烏參軍戰死的阿美族男發起的「聖光回家了募資案」資金不透明，引發諸多爭議，也導致捐贈人數和款項大幅減少。

而台灣中心從1/21起於第三方平台《挖貝WaBay》募款，原本預計目標為每月125至225萬，但在世紀強震發生後，調整目標為每月325萬元，期望能安置至少2000位難民1年，截至今日晚間7點30分以前，湧入至少820萬元善款，有超過2.7萬人響應，能負擔2年以上的安置費用。

有網友控訴，透過該平台捐獻的善款，還得扣除5.5%的佣金給平台方，以目前募得金額計算，平台方可收取45萬元以上手續費。對此，平台方今日發出公告澄清，強調「事關國際人道緊急事件」，此專案僅收取銀行與信用卡的必要成本約1.8%，倘若贊助者選擇退費也能拿到全額退款，所有相關成本支出將由平台吸收。

《挖貝WaBay》表示，「國際人道建築與教育協會」在「聖光回家了募資案」等單位勸募爭議，已引發重大討論，雖聖光案並非挖貝平台專案，但提案者為同一單位，經挖貝平台要求、提案者（該協會）同意在2/20前以書面回覆該起爭議，並主動委請第三方獨立會計或相關專業人士進行調查，並揭露調查結果。

不僅如此，《挖貝WaBay》也已建立此專案的「取消贊助」、「退款申請表」，首批退款預定於2/28前依序處理，平台方將擔保所有會員權益不受損失。