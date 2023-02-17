炎洲林口預售案「旺洲逸品」案量30億元；新莊預售案「炎洲旺年匯」及「炎洲THE ONE」，案量分別為10億元及18億元，三個預售案皆已完銷，預估總銷金額約60億元，預計2022～2024年完工交屋貢獻獲利。

中石化苗栗縣頭份市雙喜段（面積1888.27坪），透過合建分售（地主20％、建方80％）營運模式，委託子公司鼎越開發負責建造及銷售，預計興建透天店面結合公寓大樓之集合住宅，搶進竹南科上班族購屋商機。

中石化先前順利標出高雄市前鎮區經貿段五小段7地號及7-1地號，交易總額23.8億元，溢價率15.6％，還有一筆位於高雄市前鎮區憲德段二小段3地號尚未標出，將規劃伺機標售。

上曜透露，集團布局大台南地區建案共14案，排除2023年可能達完工個案外，其餘在手線上個案共9案，總銷金額上調至376億元。在成本與費用早已投入控制下，營運穩健成長。

台南國際級低碳示範的九份子重劃區推出的35樓高建築、湖映白建案為台南最高景觀住宅大樓，訴求青年朋友買得起的小坪數豪華精品宅，推出後銷售率已突破60％，以高資產客戶、新婚夫妻等購屋族群占比最大宗。