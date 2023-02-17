2023年世界棒球經典賽即將在3月開打，不僅中華隊成員備受矚目，中職各隊啦啦隊選出的「經典女孩」，超強卡司也是讓人相當期待，而從25日開始開放球迷進場的熱身賽，啦啦隊也會到場替中華隊加油，現出勤班表也公開了。
悍創運動行銷今（17日）公開熱身賽應援團班表，中信兄弟啦啦隊超人氣成員峮峮，將會在26日新莊棒球場，中華隊與中信兄弟之戰現身，而樂天桃猿啦啦隊女神林襄則會在3月5日洲際棒球場，中華隊與中信兄弟之戰出場。
本屆經典賽，邀請中華職棒5支球隊的啦啦隊、共21位人氣女孩，組成超豪華啦啦隊，包括峮峮、林襄、籃籃、孟潔、短今、瑟七等，陣容一出後就連日本網友也瘋狂，希望中華隊可以晉級8強，這樣啦啦隊也會一起到東京巨蛋應援了。
熱身賽應援完整班表：
自辦熱身賽
2/25 (六) PM19:00 中華隊vs樂天桃猿
經典女孩：短今、貴貴、籃籃、孟潔、Faye、艾璐
應援團長：小白、Rina
2/26 (日) PM19:00中華隊vs 中信兄弟
經典女孩：丹丹、秀秀子、奶昔、峮峮、貴貴、Yuki
應援團長：小白、勛雞
2/27 (一) PM12:00中華隊vs 味全龍
經典女孩：孟潔、瑟七、琪琪、賴可、心璇、小映
應援團長：Travis、Rina
官辦熱身賽
3/5 (日) PM19:00 中華隊vs中信兄弟
經典女孩：丹丹、秀秀子、奶昔、林襄、籃籃、Yuki、琪琪、賴可、心璇、小映
應援團長：Travis、小白、Rina、達平、勛雞
3/6 (一) PM19:00 中華隊vs富邦悍將
經典女孩：丹丹、秀秀子、奶昔、妮可、Peggy、Yuri、籃籃、Faye、瑟七、艾璐
應援團長：Travis、小白、Rina、達平、勛雞
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