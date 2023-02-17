距離竹科較近的新竹市東區，人口更是快速成長，為解決學區爆炸問題，立委邱顯智與市議員蔡惠婷為解決學區爆炸，昨邀集市府、建功高中校長、財政部國有財產署、國防部軍備局等相關單位，齊聚建功高中旁之2.4公頃閒置用地會勘，達成後續啟動變更為建功校地的共識。市府都發處表示，願意盡快來執行都市計畫變更，以便土地撥用程序能及早開始。

市議員蔡惠婷指出，建功高中學所附設之國中部這幾年來持續增班，學生人數含高中部已達2300餘人，再加上即將新建一棟校舍，學生人數會再往上增加，整體校園相當壅擠，確實有擴大校園的需求，保障每位學生的活動空間。

立委邱顯智與市議員蔡惠婷昨邀集市府、建功高中校長、財政部國有財產署、國防部軍備局等相關單位，齊聚建功高中旁之2.4公頃閒置用地會勘。（邱顯智提供／王惠慧新竹傳真）

邱顯智說明，這塊用地目前所屬機關分別為新竹市政府、國防部軍備局與財政部國有財產署。經他向市府了解，該用地雖預計開發為公園，但目前並無建設經費，所以才閒置；而軍備局與國財署皆無使用需求，願意將土地無償撥用給建功高中使用。

邱顯智也認為，所屬機關皆無開闢計畫或用地需求，既然各單位都有共識，盼加速進行都市計畫變更以及土地撥用程序，早日讓建功高中取得校地，完成擴校計畫。市府都發處回應表示，願意盡快來執行都市計畫變更，以便土地撥用程序能及早開始。

另外，邱顯智表示，該閒置用地鄰近退輔會所持有的一塊畸零地，後續他將主動與退輔會協調，退輔會如願將該畸零地釋出，將可使校地更為完整。