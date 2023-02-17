2024總統大選，民進黨可能由副總統賴清德上陣，國民黨目前則以新北市長侯友宜德的聲勢最高。國民黨台北市議員徐巧芯甚至預言，朱立倫會徵召侯友宜參選2024總統大選。

針對2024國民黨人選，徐巧芯今(17日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，結果會是朱立倫徵召侯友宜參選2024總統大選。鴻海創辦人郭台銘跟侯友宜都有好的以及要加強的地方，也不知道誰會出線。不過，據她個人判斷「朱立倫會徵召侯友宜」。

徐巧芯分析指出，整個制度會不會因為邀請郭台銘回來國民黨的過程中，被打亂。從選舉對民進黨對抗強度及穩定度的考量，如果國民黨現在氣勢還不錯，作為主席，讓比較穩的人上場，比較能維持氣氛。

徐巧芯認為，郭台銘的起手式提到「年輕氣盛」，在網路上引發大家討論，覺得他在穩定度方面有所缺乏。再加上侯友宜的民調一直都很高，也是所有人裡面最高的。