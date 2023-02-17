陶晶瑩（陶子）今（17日）出席醫美活動，坦言打過肉毒、雙波雷射來緊緻肌膚。她也分享剛進演藝圈時曾被嘲笑像「青蛙」、「門神」，心裡雖然很受傷，但身為新人的她只能含淚一笑置之，「那年代能上大哥的節目就不錯了。」表示當時如果跟大哥吵架就可能被封殺，感慨自己經歷對女生外表、身材有極端要求的年代，也是「忍辱負重」走過來。

陶子稱學生時期一直有人追，出道後外貌不斷被拿來虧，曾走心想割雙眼皮，所幸當年技術不好，看到一些失敗案例便打消念頭，謙稱靠化妝師巧手克服容貌焦慮，也心滿意足認為「比以前越來越好，就很幸福了」。

陶晶瑩（右）與黃子佼時隔8年同台出席活動。（久明美容醫學提供）

她說家人給予很多信心，特別是老公李李仁，看過她生孩子最臃腫又素顏的模樣，「我覺得一個男人都看妳這樣子，還願意愛著妳，他真的不是看妳的外表。」以及女兒荳荳從小誇她好漂亮，甚至女兒到國外讀書，也會跟她說韓國同學誇媽媽好漂亮，令陶子笑說：「這是一個很大的肯定！」