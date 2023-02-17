大樂透今（17日）晚開獎，頭獎目前已經連續7期未能送出，金額累積上看2.3億。

第112000026期大樂透17日晚間獎號開出，獎號分別為07、09、14、16、26、33，特別號27。

一切資訊由台彩公告為準。