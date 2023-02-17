快來終結7連槓！頭獎2.3億大樂透獎號開出 中了財富自由 21:012023/02/17 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透開獎。（示意圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今（17日）晚開獎，頭獎目前已經連續7期未能送出，金額累積上看2.3億。 第112000026期大樂透17日晚間獎號開出，獎號分別為07、09、14、16、26、33，特別號27。 一切資訊由台彩公告為準。 快來終結8連槓！威力彩頭獎飆6.5億 7碼獎號開出 危老重建時程容積獎勵5月起砍半 申請腳步要快 英國將把核能列入「綠能投資」 獎勵核電廠新建計劃 #大樂透 #頭獎 #獎號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 發票爽中1600元！網見細節怒了 結局神反轉 15:192023/02/17 生活 花中林郁軒科展獲獎 將出國比賽 04:102023/02/16 地方新聞 還有機會！威力彩連9槓 頭獎金額衝上7億 22:042023/02/16 財經 KOTEN基金會贊助 菲國學生跨海到義守大學就讀翻轉人生 15:142023/02/15 生活 藥事服務獎 表揚23藥師2機構 04:102023/02/16 地方新聞 財神擦身而過 刮刮樂中300萬 夫妻無法領獎悲劇了 17:192023/02/16 搜奇 原址規畫樂齡社福大樓 台東老人會館將拆除 04:102023/02/16 地方新聞 華銀攝影大賽 徵件開跑 04:102023/02/15 全球財經 上完大號突斷片3小時 跳針問妻「我在哪」 醫曝罕見原因 10:462023/02/17 健康 藥師服務獎頒獎 侯友宜表揚23藥師、2機構 15:512023/02/15 生活 1月外資流入陸股金額 兩年新高 04:102023/02/17 產業特刊 萬噸澳煤抵陸原船轉越南？ 媒體分析恐是這原因 10:402023/02/17 國際 7人棒球惡煞橫行花蓮街頭 警力全開瓦解再破種大麻 16:472023/02/17 社會 聯詠搶吃iPhone 16 Pro 外資叫好 04:102023/02/17 證券．權證 危老重建時程容積獎勵5月起砍半 13:472023/02/17 區域情報-新竹 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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