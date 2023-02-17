行政院發言人陳宗彥今（17日）遭到民眾黨立委陳琬惠踢爆，他在當台南市府新聞處長期間，疑似捲入性招待相關事件當中。另也傳出他和王孝瑋涉犯《貪汙治罪條例》遭到台南地檢署偵辦，事後竟簽結不了了之。陳宗彥今晚火速請辭行政院發言人一職。對此，媒體人張禹宣怒批，要陳宗彥不要再轉移焦點。

陳宗彥傳出請辭消息不久，張禹宣隨即在臉書發文，「陳宗彥宣布請辭，拜託別再說什麼，捍衛個人清白，避免社會紛擾，轉移焦點。」不少網友看到後紛紛留言，「民進黨，盡是出這種卡小」、「雖然不知道小芸有沒有空？但是宗彥現在有空了」、「清白～什麼，乾脆說你貞操還在算了」。

張禹宣之所以有這種猜測，是因為前新竹市長林智堅在學倫案爆發後，曾經在臉書撰文表示，「避免因我個人的問題，成為投身政治領域者的困擾，更不希望成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題」、「讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。」等類似發言。

另由於陳建仁內閣農曆年後才上任，陳宗彥17日宣布請辭，就任僅僅只有短短的18天，創下了史上最短任期的行政院發言人紀錄。