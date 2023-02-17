林佩瑤過去參加《超級星光大道》第二季走紅，由於身材火辣和超高顏值，擁有「最美空姐」的稱號，常在社群分享性感辣照，魅力十足，不過，這一週卻鮮少發文，沒想到今(17日)無預警自爆所有看起來很瘦的照片，「其實都是修出來的」，並透露之所以減少發文，是去做了抽脂隆胸的手術。

林佩瑤在IG限時動態透露，雖然上圍豐滿，但上半身的其他部位都是脂肪，「手臂、肚子、背部都是滿滿的肉，即使我曾努力減肥瘦到48公斤，體脂率依舊有26」，同時坦言：「你們看到的那些手臂很細、肚子很瘦的照片，當然都是修的」，實際上，原相機中的她，手臂跟臉一樣寬，副乳大爆炸又沒有腰身。

林佩瑤的上半身都是肉，只好靠修圖。

林佩瑤的最高體重一度達54公斤，做完抽脂手術，光肚子就抽出800ml脂肪，忍不住自嘲：「我到底肚子有多油」，並大讚自己平時「真的很會穿衣服遮肉，也很會修圖」。林佩瑤也透露，抽出來的脂肪不能浪費，「之前減肥加上年紀關係上胸都消失了，所以這次抽出來的肉肉們，有一部分拿去填上胸了。」

林佩瑤透過自身經驗鼓勵粉絲，勇於做自己。(圖/林佩瑤 IG)

昨(16日)林佩瑤已拆線，不過身體尚在恢復中，全身都是瘀青，見到有粉絲讚嘆敢公開抽脂，她也笑說：「不然我這麼愛發動態的人，消失這麼久太可疑了啦」，並強調：「有能力讓自己變美變好，不是什麼可恥的事，別人想要酸言酸言就任他們去，只要沒礙著別人，自己開心就好」，並說未來會分享更多心得。