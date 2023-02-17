台中市潭子頭家東里與北屯區受柳川排水之隔，因欠缺銜接道路，潭子民眾想赴大坑風景區或賣場，只能望河興嘆或繞道而行，不僅咫尺天涯，地方發展也受限。立委楊瓊瓔17日會勘爭取打通2條道路，建設局允積極籌措1億餘元經費，預計年底動工、明年8月底前完工，未來民眾往來兩地將更方便。

縣市合併雖已超過12年，但相關道路系統卻沒有整合，潭子區頭家東里中興路、大成街受柳川排水分隔，當地居民要到對岸北屯區只能繞道而行，相當不便，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今邀集台中市府建設局及水利署第三河川局現勘。

頭家東里里長劉進福指出，柳川排水東岸敦富九街、敦富八街屬於北屯捷運機廠區段徵收區的道路系統，目前還無法跨越排水銜接中興路、大成街，短短45公尺，地方已爭取多年，希望市府加快腳步。

立委楊瓊瓔17日現勘，爭取柳川排水東西兩岸打通，潭子居民到北屯將更便利。（陳淑娥攝）

楊瓊瓔指出，北屯敦富九街、敦富八街及潭子中興路、大成街「瓶頸河段」新建橋樑貫穿柳川排水，打通後銜接北屯及潭子，將緩解頭家東里中興路、大成街交通壅塞及繞行問題，並可貫通東西兩岸完善路網。賴朝國說，興建橋梁銜接東西兩岸，除了減少繞行時間，也方便消防車輛救災，潭子居民前往北屯搭捷運逛賣場更方便。

建設局長陳大田指出，市府將籌措編列預算規畫打通，敦富九街銜接潭子中興路，總長約40公尺，寬12公尺，工程經費5276萬元；敦富八街銜接潭子大成路，總長約45公尺，寬10公尺，工程經費5227萬元，進一步連接區域道路，兩條道路打通經費約1億500萬元，預計今年年底動工、明年8月底前完工，，讓潭子、北屯更加繁榮。

楊瓊瓔提到，潭子北屯區縫合打通道路瓶頸，4年來和市議員賴朝國、黃健豪已陸續爭取完成「南興北一路貫通至北屯路」、「敦富六街至大成街連接橋梁」、「環中東路1段158巷拓寬銜接北屯區敦富路」，目前北屯敦富九街、敦富八街及潭子中興路、大成街也將新建橋梁，將為地方帶來良好效益。