中國在世界貿易組織（WTO）對美國限制半導體出口提出的貿易訴訟即將開打。在訴訟協商過程中，台灣與俄羅斯相繼以利益相關第3方身份申請加入旁聽，但美國僅同意台灣參與，俄羅斯的申請遭到拒絕。

據《芯智訊》報導，美國自2018年以來持續出台了一系列政策，限制眾多的半導體產品對中國大陸的出口，並將眾多的中國科技公司列入了實體清單。特別是在美國去年10月出台針對中國的半導體出口管制政策之後，中國商務部於去年12月在WTO對美國提起貿易訴訟。

中國商務部在聲明中說，美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則，違背基本經濟規律，損害全球和平發展利益，是典型的貿易保護主義做法。中方在世貿組織提起訴訟，是通過法律手段解決中方關注，是捍衛自身合法權益的必要方式。

根據WTO今天公佈的2份文件顯示，美國在2月9日拒絕了俄羅斯申請，理由是俄國預謀且無故入侵烏克蘭，因此沒有意願與俄國代表進行正常商業行為（business-as-usual）。

美國方面表示，俄羅斯申請參與旁聽的理由完全站不住腳，因為莫斯科曾表示美國禁止中國進口高端半導體產品，會損害俄羅斯實質利益。

另一份文件則指出，美國同意台灣屬於利益相關的第3方，並指出2021 年度台灣在全球半導體產業營收占比高達26%，且與美國有密切的雙邊貿易往來，參與旁聽的理由相當充分。

報導說，以往在WTO爭端中，這種多方申請旁聽，一部分被接受，一部分被拒絕的情況相當少見。根據WTO爭端解決機制規定，在協商階段，中國也無法改變俄羅斯被拒絕參與旁聽的情況，不過若中國之後對協商結果感到不滿，要求成立爭端解決小組的話，屆時任何會員經濟體都有資格申請以第3方身份參與，美中雙方都沒有權利拒絕。