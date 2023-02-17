白沙屯媽祖進香活動長達9天8夜，隨行的香燈腳若無法走全程，或是走累了要休息，有業者與信眾們都提供「休息專車」免費載運。

來喔，累了請上車！苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖於12日凌晨正式起駕，上看15萬名香燈腳跟隨媽祖展開9天8夜的進香活動，來回約400公里的行程，跨越苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣等4縣市，由於路途遙遠，不少業者、信眾們也提供載運的大貨車，讓香燈腳們能夠上車休息一下，再出發。

「中時新聞網」也在跟隨媽祖的進香行程中，拍到「香燈腳休息專車」，車旁還寫著「走不動了嗎？上休息專車拉筋休息一下，讓你可以跟媽祖走更遠的路」，「香燈腳休息專車」從大卡車到小轎車都有，免費載著信眾追著媽祖的「粉紅超跑」。

白沙屯媽祖進香活動長達9天8夜，隨行的香燈腳若無法走全程，或是走累了要休息，有業者與信眾們都提供「休息專車」免費載運。（翻攝影片）

有位大貨車司機也接受採訪，他表示「因為有些人走累了，或是腳不方便、抽筋，我們都會請他上(車)來」，他也表示擔任「香燈腳休息專車」有5、6年，都是義務性的幫香客們服務，他也表示服務信眾們，會收到媽祖的保佑，也會讓心情變得很放鬆。

從「香燈腳休息專車」可見，車上放著3排長板凳信眾休息，信眾彼此間也會在車上分享結緣小物，以及互相分享食物，有位搭車婦人也接受採訪，她表示跟隨媽祖2、3年了，這是搭第二次搭車， 因為自己已經走到很累，而且隨行的天氣也很熱，她也提到，在進香隨行的路上會看到很多輛「香燈腳休息專車」，認為這樣的善舉非常好，大家很有「發心」。

另外，除了有「香燈腳休息專車」提供香燈腳休息之外，在進香過程中，香燈腳們不用擔心肚子餓，沿路上也有許多人在發「結緣品」，像是貢丸、雞湯、咖啡，又或是運動飲料，讓香燈腳在整趟進行的行程能有吃有喝，也展現了濃濃的人情味。