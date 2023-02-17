民眾黨立委陳琬惠今（17）日爆料指出，行政院發言人陳宗彥11年前任職地方政府期間，多次不當接受業者性招待，她呼籲行政院長陳建仁徹查，且要求陳宗彥知所進退，宣布下台，對此陳宗彥稍晚也回應表示「一直謹守依法處理的分際」。對此，前台南市議員謝龍介就指出，「劍指賴清德應該是沒有錯，這個東西會一而再再而三丟出來」，引發討論。

謝龍介今日在網路節目《國民大會》中表示，「劍指賴清德應該是沒有錯，當內閣改組的時候，我看到陳宗彥還留在內閣」，謝龍介認為，「這是一個蔡英文和賴清德的和解契機，好像要給賴清德一個機會，這個就有點派系在鬥爭，賴清德後面的路未必會那麼順遂」。

謝龍介最後更說，「這一次2024大家都認為他定於一尊，那這樣不就等於蔡英文正式跛腳？」因此謝龍介也分析「所以這樣的東西會一而再再而三丟出來，而且11年前的事，當年賴清德是有斥責市府人員不當喝酒，陳宗彥如果沒有這樣的話，應該要對此正式提告」。

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