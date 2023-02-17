行政院發言人陳宗彥17日接連遭媒體、民眾黨立委陳琬惠爆料，指他過去擔任台南市政府官員時多次接受業者性招待，陳宗彥火速痛斥媒體未經查證、抹滅人格，卻傳出他敵不過於晚間黯然請辭。對此，政院稍早證實，陳宗彥已向院長陳建仁提出辭呈，強調新內閣有許多重要政策待推動，不該因個人過去事件受到影響，他將自行面對。

至於未來將由誰接任發言人，行政院秘書長李孟諺稍早表示，陳宗彥認其個人過去所涉事件雖已對外澄清，但仍造成行政團隊的困擾，為不影響政務的推動，已在稍早向陳建仁請辭，陳建仁感謝陳宗彥在這段時間以來的協助與承擔，予以准辭，並指定政員、前發言人羅秉成暫時代理發言人一職。

陳宗彥表示，有關部分媒體對於其個人的報導，相關內容未經查證，任意揣測，對其人格全盤抹煞，令人感到痛心與遺憾。

陳宗彥表示，他自擔任台南市議員開始到後續至台南市政府服務期間，從未遭檢調約談，對報導所稱檢察官曾對他分案調查，並以查無實據簽結之事，毫無所悉。陳發言人重申，在他擔任公職期間，對於民眾的陳情及服務皆依法處理、謹守分際，這亦是他對於從事公職的自我要求。

陳宗彥表示，個人的事自己承擔面對，為免部分特定媒體及有心人士刻意政治操作而影響行政團隊及政務之推動，他已向陳建仁院長提出辭呈。他強調，新內閣甫成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，關於個人的清白，他將自行面對與處理。

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