大陸銀保監會網站17日報導，近來大陸銀保監會嚴肅查處一批違法違規案件，對中國銀行股份有限公司（中國銀行）、中國民生銀行股份有限公司（民生銀行）、渤海銀行股份有限公司（渤海銀行）、中國建設銀行股份有限公司（建設銀行）、渣打銀行（中國）有限公司（渣打中國）等5家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，合計罰沒3億8789萬9646元（人民幣，下同，約合新台幣17億675萬8440 元）。

其中，對中國銀行、民生銀行、渤海銀行開展的支持民營企業及小微企業重大政策落實專項現場檢查中發現，上述機構存在貸款資金被挪用、統計數據不真實、重大關聯交易審議程序不規範等違法違規行為。

大陸銀保監會對中國銀行總行罰款1600萬元，對分支機構罰款1680萬元，並對2名責任人員分別予以警告；對民生銀行總行沒收違法所得並處罰款6672.462萬元，對分支機構罰款2300萬元，並對2名責任人員分別予以警告；對渤海銀行總行罰款430萬元，對分支機構罰款1230萬元，並對1名責任人員予以警告。

對建設銀行、渣打中國開展的風險管理及內部控制有效性現場檢查中發現，上述機構存在服務收費質價不符、貸款管理嚴重違反審慎經營規則、理財業務投資運作不合規等多項違法違規行為。大陸銀保監會對建設銀行總行沒收違法所得並處罰款7341.5626萬元，對分支機構罰款12550萬元，並對9名責任人員分別予以警告、罰款的行政處罰；對渣打中國總行沒收違法所得並處罰款3625.94萬元，對分支機構罰款1340萬元。

下一步，銀保監會將堅決按照中共中央、大陸國務院決策部署，依法從嚴實施行政處罰，嚴肅市場紀律，規範市場秩序，維護金融消費者合法權益，督促銀行保險機構合規經營、穩健發展，助力金融服務實體經濟，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。