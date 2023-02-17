南投縣長許淑華當選後，南投縣立委第二選區缺額補選將於3月4日舉行。根據關鍵調查有限公司15日公布的最新民調，假如明天就是投票日，有29.91%的縣民表示會投票給林明溱，29.88%則表示會投票給蔡培慧，兩人居然在誤差範圍內。而林明溱今（17）日就表示，「民進黨的抹黑策略可能對選民產生些許影響，競選團隊就會警惕並加強選務布局」，引發討論。

根據關鍵調查有限公司15日在臉書發布的民調指出，南投縣立委第二選區登記參選的有國民黨的林明溱、民進黨的蔡培慧、無黨籍的陳聰鑑、國家公義運動黨的魯昱君。假如明天就是投票日，有29.91%的縣民表示會投票給林明溱，29.88%蔡培慧、3.25%陳聰鑑、0.60%魯昱君，另有14.04%還沒決定，22.37%則無明確意見。

而林明溱今日則對該份民調表示，所有的民調都具有參考價值，而競選團隊都會謹慎面對，而這份民調的藍綠差距不大，競選團隊也會警惕並加強選務布局，林明溱更指出，該份民調或許也顯示出，民進黨的抹黑策略可能對選民產生些許影響，在這方面接下來會更即時針對綠營的指控做出回應與澄清，步步為營，不會大意。