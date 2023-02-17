台南市善化區有南科台積電公司進駐，帶來至少10萬就業人口，附近房屋價格高漲，政府雖誓言打房，建築業者仍看好不動產市場持續熱絡，新推出公寓大樓預售屋建案開價每坪38萬起跳，許多民眾還是搶預訂。

自台南縣市合併升格，善化區的房地產價格只升不降，近年來更因台積電設廠，形成中下游廠商聚落，吸引10萬人就業，地價快速飛升，儘管政府推出打房政策，業者仍因南科增加的就業人口，看好在地的房地產市場，並預估未來周邊的房地產價格會更高。

來自台北專蓋豪宅的閤冠建設公司，首次進軍台南公寓大樓市場，第1案挑中善化區最繁榮的中山路，業者曾在新竹推出建案，有了竹科經驗，對南科帶來的就業市場有恃無恐，預售屋開價每坪38萬元，鎖定首購族。

閤冠建設開發公司總經理蘇守品評估，台積電設廠帶動購屋需求，未來南科F、G特定區畫設後，善化區每坪45萬到50萬的公寓大樓預售屋都很搶手。

閤冠推出的建案為地下3層停車場，地上14層的公寓大樓，車位共101位，採1戶1車位，1、2樓為公設空間，3樓以上純住家，業者主打防疫宅，住家採PM2.5紗窗，5道水質淨化，並有500坪庭園景觀綠地，預計3年半後可完工入住，全棟總銷售價約13億至14億元。