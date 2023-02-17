高苑工商在張誠恩投打建功帶領下，以5比0擊敗大同高中，在高中棒球聯賽木棒組第二階段拿下2連勝，以分組第一挺進16強。

高苑昨與西苑激戰到延長賽第9局才以4比3辛苦贏球，今天對上大同，雙方前5局都沒能越雷池一步，6局上高苑率先點亮記分板，張誠恩緊接掃出三壘安打送回隊友，加上大同左外野手失誤直接奔回本壘，7局上高苑再添2分保險。

高苑總教練李來發表示，張誠恩無疑是最大功臣，不僅貢獻關鍵一擊，最後一局也登板無失分，展現二刀流身手，「他打擊有力量，但之前擊球點抓得不怎麼好，現在比較回溫，其實如果被他打中會飛很遠。」

因球隊需要投手戰力，鎮守游擊的張誠恩也要分擔局數，曾在立德盃被測到147公里最快球速，李來發透露，他高三畢業後準備要選秀，以投手身分會比較吃香，已有球探在詢問。

穀保家商今天對上彰化藝中，靠著邱鑫頂替先發繳出猛打賞，提前6局以14比2獲勝，以分組第一挺進16強。鶯歌工商與北科附工同樣「扣倒」對手闖進16強。

南英商工則是面臨背水一戰，今天對上屏東高中，藉著先發投手賴威誠6局無安打無失分挺身而出，以5比3獲勝；同樣保住晉級生機的還有美和中學，靠著余振彰中繼登板穩住戰局，以5比4險勝興大附農。

台東體中、壽山高中則是都以再見高飛犧牲打以1分差險勝對手，東體1比0擊敗三民高中，壽山則是2比1淘汰稻江商職，晉級16強。