大陸2月17日起全面實行股票發行註冊制正式實施。大陸官媒新華社「新華時評」欄目指出，這一重大改革，意味著註冊制推廣到全市場，標誌著新一輪資本市場改革邁出了決定性的一步，為資本市場服務高品質發展打開更廣闊的空間。

新華時評稱，註冊制改革的本質是把選擇權交給市場，強化市場約束和法治約束。從核准制到註冊制，最為重要的變化是充分貫徹以資訊披露為核心的理念，將核准制下的價值判斷盡可能轉化為資訊披露要求，發行上市全過程更加規範、透明、可預期。

時評認為，全面實行註冊制是一場水到渠成的改革。經過在科創板、創業板、北交所的試點，註冊制穩步推向全市場。這場牽一髮而動全身的改革，有望帶來資本市場全方位的深刻變革：發行上市條件更加包容，審核更加高效；優勝劣汰的市場機制更加完善；仲介機構的「看門人」作用進一步強化；投資者更趨專業化和機構化；市場秩序持續好轉，生態不斷優化……市場穩定發展將迎來全新的格局。

時評表示，全面實行註冊制是支持科技創新的關鍵舉措。註冊制下多元包容的發行上市條件，契合科技創新企業的特點和融資需求，一批技術含量高、成長性好、創新能力強的優秀企業有了上市機會，科技、資本和實體經濟的高水準循環通過註冊制改革更加暢通。

時評強調，全面實行註冊制也是堅定不移走中國特色現代資本市場之路的實際行動。試點註冊制之初，監管部門就明確提出「尊重註冊制基本內涵、借鑒全球最佳實踐、體現中國特色和發展階段特徵」3個原則，並貫徹到改革全過程。這次改革突出了市場化法治化的改革方向，提高了發行上市制度對實體經濟的包容性和適應性，激發了市場活力。從中國國情和所處的發展階段出發，主動融入國家戰略，加強與產業政策的協同，堅守板塊定位，嚴把上市公司品質關。同時，充分考慮以中小投資者為主體的市場結構，統籌推進投融資兩端改革，促進一二級市場協調發展，加強「零容忍」監管執法，切實保護中小投資者合法權益。

時評指出，有理由期待，隨著全面實行股票發行註冊制的正式實施，一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場將加速走來，在更廣闊的發展空間下，持續助力中國經濟高品質發展行穩致遠。