世界盃男籃》新北熱身賽8月18日登場 看NBA球星更辦T1 Wish

8月18至22日在新莊體育館登場的世界盃男籃新北熱身賽，17日在新北市長侯友宜、立陶宛籃協秘書長巴丘納斯、T1聯盟會長錢薇娟與秘書長張樹人、悍創行銷創辦人張運智等人宣布確定舉辦，預定3天打3場賽事。

「感謝新北市政府，以及T1聯盟與悍創行銷、立陶宛駐台辦事處，讓熱身賽順利舉辦，」巴丘納斯說，「藉由這次熱身賽可讓台灣與立陶宛籃球交流更加密切，更開心看到庫薩斯（海神）與艾德（特攻）也來了。」

張樹人表示，熱身賽將以交流與幫助立陶宛、拉脫維亞、法國等隊調整時差與亞洲氣候為主，「為了避免3隊主力出現任何損傷，且考慮到成本與風險，所以台灣並不派隊參與，只找T1球星跟外隊舉辦『T1 Wish』。」

所謂的「T1 Wish」，就是在3隊抵台期間舉辦新北高中籃球訓練營，藉以散播籃球希望種子，目前世界盃新北熱身賽的比賽與籃訓營時間未定，張樹人說：「最快要到5月才可確定賽程與售票狀況。」

「因為今年世界盃要到4月才抽籤，考慮到可能抽籤分到同組無法打熱身賽，」張樹人說，「所以當前除了立陶宛與已經簽約的拉脫維亞，法國還在討論當中，起碼這兩隊都確定主力一定會來。」