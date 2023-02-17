華梵大學15日與印尼體正佛教大學（Jinarakkhita Buddhist College）簽署學術合作協議，將透過派遣教師前往授課、舉辦工作坊、辦理學術研討會等方式，協助體正佛教大學發展佛教教育，將人間佛教的入世精神傳播至印尼偏鄉。

華梵大學林從一校長（中）與印尼體正佛教大學校長學親法師（右四）簽署學術合作備忘錄。（華梵大學提供）

印尼體正佛教大學校長學親法師與僧團系統代表學源法師等一行人於11日參訪華梵大學，雙方相談甚歡，理念一致，隨即於15日下午在華梵大學新北板橋中心舉行學術合作協議簽約儀式。

華梵大學林從一校長表示，印尼主要以穆斯林為主，佛教高等教育仍在起步階段，華梵大學則為臺灣佛教界人士創辦的第一所大學，已有32年歷史，無論在佛教教學、學術研究或推廣上，都有許多經驗可以對外輸出，向國際分享。

印尼體正佛教大學代表團參觀華梵大學新北板橋中心「橋藝術空間」。（華梵大學提供）

林從一校長強調，華梵大學創辦人曉雲導師一生不建寺院、不任住持，矢志為佛教教育與社會教育奉獻心力，堪稱人間佛教入世精神的表率，華梵大學非常樂意協助體正佛教大學完備課程與教學制度，共同提升教學與學習品質。

體正佛教大學校長學親法師也指出，相較於香港、新加坡、東南亞、日韓、美國、歐洲，臺灣是一個東方與西方、傳統與現代、科技與人文，禮節與開放都非常均衡的地方，能與華梵大學簽署學術備忘錄，開啟未來的合作模式，他感到非常期待，尤其特別盼望在佛教領域方面的交流與合作。

學親法師表示，印尼目前共有12所佛教大學，體正佛教大學與其他佛教大學最大的不同，在於傳承印尼佛教復興領導者體正長老的佛法入世精神，以出世的佛法做入世事業，因此該校不僅設有佛教教育、佛教傳播、佛教經濟與經營管理等科系，僧團系統下還興辦了10餘所中小學，對於偏鄉貧民教育與社區營造等工作的推展不遺餘力。

特別的是，體正佛教大學僧團系統也獲印尼政府授權代管四萬多公頃雨林，對於生態與環保教育非常注重，此點與位處山林中的華梵大學長期推動環境教育的辦學理念不謀而合。

林從一校長表示，未來雙方將在佛教教育、環境教育與正念教育上互相交流，透過佛法與科學對話，將佛法入世精神在印尼發揚光大。