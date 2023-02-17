擁有酒店界「奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》 (Forbes Travel Guide) 於公布第65屆「富比士旅遊指南評鑑大獎」，台北文華東方酒店持續蟬連獲頒《富比士旅遊指南》五星最高殊榮，更是全台灣第一且唯一連續七年榮獲富比士五星大獎之酒店。同時，酒店的芳療中心亦為台灣唯二獲四星肯定的芳療中心之一。

《富比士旅遊指南》多年來為旅遊行業提供最全面的酒店、餐廳和芳療中心的評鑑及評論，「富比士旅遊指南評鑑大獎」被譽為酒店界的「奧斯卡」，富比士星級評鑑是由一群專業的評審團隊實際入住酒店，以匿名探訪調查的方式，依據多達900項嚴苛考核的標準，評估國際主要城市中指標性頂級酒店的各項服務及設施，進而評選出五星、四星或值得推薦的名單。《富比士旅遊指南》不但是業界豪華旅遊評鑑的黃金準則，該指南也是追求頂級體驗的旅客，在安排旅宿時作為參考依據的重要指標。

《富比士旅遊指南》不僅評鑑酒店的硬體設施，也相當重視服務的品質與細節，當賓客入住時，令人印象深刻的服務體驗，往往更勝於華麗的硬體設施。台北文華東方酒店被《富比士旅遊指南》讚譽是「台北的瑰寶」 (An opulent gem in Taipei)，同時並提及酒店地點絕佳，亦有台北市星級酒店中最寬敞的客房、首屈一指的芳療中心，是商務與休閒旅遊的首選，更是國際名人來台時的指定住所。

台北文華東方酒店總經理貝理卡 (Karan Berry) 表示，再度獲得五星殊榮是給予服務團隊最大的鼓勵及肯定，「《富比士旅遊指南》 (Forbes Travel Guide)作為旅遊界最具權威性的評比機構，能夠連續七年成為全台唯一獲得五星最高殊榮的國際酒店，無疑是至高無上的榮耀。在疫後旅遊復甦、旅宿業重振旗鼓之際，我們將持續堅守品牌的價值，致力傳承文華東方酒店集團享負盛名的經典傳奇式服務，帶給賓客溫暖細膩的體驗。」

除台北文華東方酒店，文華東方酒店集團旗下另有25間姊妹酒店同時榮獲《富比士旅遊指南》酒店類別五星大獎，分別為東京文華東方酒店、曼谷文華東方酒店、香港置地文華東方酒店、香港文華東方酒店、澳門文華東方酒店、上海浦東文華東方酒店、廣州文華東方酒店、深圳文華東方酒店、北京王府井文華東方酒店、新加坡文華東方酒店、紐約文華東方酒店、邁阿密文華東方酒店、波士頓文華東方酒店、倫敦海德公園文華東方酒店、巴黎文華東方酒店、馬德里文華東方酒店、米蘭文華東方酒店、慕尼黑文華東方酒店、博德魯姆文華東方酒店、伊斯坦堡博斯普魯斯文華東方酒店、多哈文華東方酒店、日內瓦文華東方酒店、杜拜朱美拉文華東方酒店、科莫湖文華東方酒店、馬拉喀什文華東方酒店。