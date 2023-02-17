台南市農業局動保處4日接獲北門區一處飼養「蛋中雞」養殖場通報雞隻異常死亡，經過化驗確定為H5N1新型禽流感病毒，17日全數撲殺場內2萬9000多隻雞隻，這已是台南市今年第5處養禽場感染新型禽流感病毒，共撲殺10萬762隻各式禽種。

台南市動保處表示，去年韓國禽場爆發新型禽流感，大舉撲殺禽鳥，台灣已有被感染的準備。果然去年底先在候鳥身上監測到H5N1新型禽流感病毒，不久候鳥棲地附近的禽場就傳出感染。

台南市佳里區一處鵝場1月5日率先因感染新病毒，上千隻肉鵝全數撲殺、1月12日西港區蛋雞場撲殺近2萬隻雞、1月13日佳里區土雞場撲殺1萬3000多隻土雞、2月6日官田區撲殺3萬7000多隻古早雞，17日在北門再度撲殺近3萬隻蛋中雞。5處禽場皆不同禽種，共撲殺近10萬隻養殖禽鳥。

台南市動保處表示，台灣仍籠罩在新型禽流感病毒威脅中，此種病毒因毒性強，養殖禽容易大量異常死亡，建議業者調整禽舍保溫與通風設備，降低病毒入侵機會。