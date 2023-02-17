2024年總統大選，國民黨目前以新北市長侯友宜的呼聲最高，鴻海創辦人郭台銘則表態有意重回國民黨爭取2024總統提名。針對2024國民黨人選，前民進黨立委沈富雄認為，這一盤局，上個禮拜就已經底定了。

針對2024國民黨人選，沈富雄今(17日)在政論節目《少康戰情室》中表示，這一盤局，上個禮拜就已經底定了。郭台銘從美國回來講的那一句話，「我正在等國民黨給我一套辦法」。那一句話有人說「很有誠意」，要不然就解讀為「我選就好了」。沈富雄認為，其實是錯的，他那句話犯了非常技術上的錯誤。他講了以後，現在才曉得，原來他根本不得其門而入。

沈富雄接著表示，這個禮拜，衍生出來的評論界現象稱，國民黨有兩股力量，「挺郭」、「反郭」暗潮洶湧，但他實在看不懂。

沈富雄接著問在座來賓，能說出任何一個挺郭的人？沈富雄認為，前立法院長王金平請人在飯店吃飯，是不好意思、禮貌，因為沒有給他滿意的答案；國民黨副主席連勝文也是講客氣話。而國民黨秘書長黃健庭去見郭台銘，聽說沒有黨主席朱立倫的同意，黃健庭也是郭台銘2019年的副總統候選人，所以也是禮貌上，也許私底下可以把這個套解開。