台股市場信心回溫，華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，目前市場普遍認為最壞情況已過，紛紛逢回加碼，也造就一波股市彈升，呈現高檔震盪走勢，台股本益比約落在14，與長期本益比19相比趨於下緣，顯示指數仍具上漲空間，可參考殖利率表現，挑選高股息基金，防禦性配置。

蔣松原表示，觀察過去五年台灣加權指數殖利率表現，約落在3～5％區間，若加入參考ESG永續及高股息因子，則可有效拉高殖利率。以「特選台灣環境永續高股息指數」為例，歷年殖利率都在6％以上，去年達到9.83％，適合存股族追蹤參考。

蔣松原指出，在類股配置上，受惠美國升息循環進入尾聲，風險偏好逐漸走升，也帶動半導體股評價上升，且目前半導體產業庫存調整已至末期，相關個股評價已自底部逐漸回升，在外資逐漸回流，資金簇擁下，具備投資價值，可挑選半導體題材基金，同時加入ESG環境友善指標、高股息條件篩選，提前布局後續行情。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，外資開始回補台股，建議存股族持續布局高填息ETF，一手掌握股利與價差，雙利皆得。