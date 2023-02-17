銀行資金調度主管表示，央行去年12月未再調高存款準備率，資金沒被央行收走，就衝入競標定存單，此次投標金額倍數4.68倍，雖較去年12月創下史上次高的5.53倍降低，但仍屬於相當高的水準，也可看到市場的熱絡搶標。

據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引1,170億元資金積 極搶標，投標金額為4.68倍，較去年12月創2013年8月開標以來的次高紀錄稍微降低。

這次得標比率僅21.37％，因此得標加權平均利率繼續下滑。