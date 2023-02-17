美國近來出爐經濟指標都比預期強勁，失業率已降至3.4％的53年最低。1月份零售額強升3％，創近兩年來最大增幅。此外，1月份的生產者物價指數與消費者物價指數增幅均高於市場預期。目前市場預期，Fed除在3月升息外，5月、6月都有可能再升息，等於今年降息已無望。

匯銀主管表示，新台幣17日以30.34元開出後，原先還積極守住30.4元關卡，但午盤後在美元買盤力道持續擴大下，沒多久就跌破30.4元關卡，更曾貶至30.416元，重貶1.36角，收盤前新台幣微幅拉升，終場貶值1.24角。