美國近來出爐經濟指標都比預期強勁，失業率已降至3.4％的53年最低。1月份零售額強升3％，創近兩年來最大增幅。此外，1月份的生產者物價指數與消費者物價指數增幅均高於市場預期。目前市場預期，Fed除在3月升息外，5月、6月都有可能再升息，等於今年降息已無望。
匯銀主管表示，新台幣17日以30.34元開出後，原先還積極守住30.4元關卡，但午盤後在美元買盤力道持續擴大下，沒多久就跌破30.4元關卡，更曾貶至30.416元，重貶1.36角，收盤前新台幣微幅拉升，終場貶值1.24角。
美國1月生產者物價指數（PPI）高於預期，美國初領失業金人數也下滑，市場預期美國聯準會（Fed）升息幅度及次數可能較原先預期還要高、還要久，才能徹底壓低通膨，近期美元指數衝高至104以上，台股收黑，出現股匯雙殺，新台幣17日重貶1.24角，收在30.404元，跌破1月19日虎年封關的30.368元，創逾1個月新低，二大外匯公司總成交量18.05億美元。
美國近來出爐經濟指標都比預期強勁，失業率已降至3.4％的53年最低。1月份零售額強升3％，創近兩年來最大增幅。此外，1月份的生產者物價指數與消費者物價指數增幅均高於市場預期。目前市場預期，Fed除在3月升息外，5月、6月都有可能再升息，等於今年降息已無望。
匯銀主管表示，新台幣17日以30.34元開出後，原先還積極守住30.4元關卡，但午盤後在美元買盤力道持續擴大下，沒多久就跌破30.4元關卡，更曾貶至30.416元，重貶1.36角，收盤前新台幣微幅拉升，終場貶值1.24角。
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