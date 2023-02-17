司法院17日邀請雲門舞集的創辦人、舞蹈藝術界國寶級大師林懷民蒞臨演講，林懷民先分享自己的成長過程，林說自己大學時考上法律系，大二轉學新聞系，畢業後到美國讀書並接觸舞蹈，再與西方的技巧、嚴謹結合，跳出屬於台灣人的舞作。

司法院長許宗力致詞時表示，林懷民不僅讓世界看見台灣，也將舞蹈、藝術融入生活之中，他每年都會固定舉行戶外公演，甚至深入到離島、偏鄉學校，讓資源較有限的學生也能接觸體驗舞蹈之美。希望透過林懷民的分享，為司法注入更多活水。

林懷民也分享自己的成長過程，他畢業後到美國讀書並接觸舞蹈，當時有同學大學時休學去參加甘迺迪總統發起的和平工作團，林也因此受到啟發，開始思考怎麼樣能夠參與社會。

林說，後來他回到台灣，因緣際會之下，成立雲門舞集，雲門不是搬演外國舞作，也不是重編傳統戲曲，而是從東方文化中吸取精神，再與西方的技巧、嚴謹結合，跳出屬於台灣人的舞作。

林懷民並談到暫停演出及八里排練場火災，雲門重新站起來的因緣，並分享在池上秋收稻穗藝術節演出時，在稻田中搭建2500座椅的舞台，培訓了二百多位志工，讓當地的農民、學生都參與在其中。回顧40餘年的演出生涯，林懷民說：「夢不能不做，新港出來的小孩，又回到了農村」。