德國總理蕭茲（Olaf Scholz）17日（五）在慕尼黑安全會議話喊話，那些能夠向烏克蘭提供戰車的盟友們現在應該趕快給一給，並補充說德國將提供後勤和補給，以及訓練烏克蘭士兵來幫忙促成其他國家提供豹2坦克的計畫。

據《路透社》（Reuters）17日報導，蕭茲在慕尼黑安全會議上說：「對我來說，這是人們可以期待德國領導力的一個例子。」 隨著國際壓力不斷增加，上個月德國政府宣布計劃從陸軍庫存中提供現代化的豹2（Leopard 2）主戰坦克來協助烏克蘭抵禦入侵的俄羅斯軍隊。

儘管德國原先一直被外界指責是在拖延時間，並被認為柏林是擔心提供坦克的話會讓衝突再度升級的國家之一，隨著德國態度一大轉變，現在情況卻反了過來，變成是德國在等待一些歐洲夥伴國家趕緊兌現他們自己的承諾。

蕭茲在慕尼黑年度會議上十分有信心的喊話：「德國是烏克蘭在歐洲大陸上最大的軍事支持者，包含政治家、外交官、軍官和國防工業界人士，德國將繼續在支持基輔和避免衝突升級之間保持平衡。」