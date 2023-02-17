民眾黨立委陳琬惠今（17）日爆料指出，行政院發言人陳宗彥11年前任職地方政府期間，多次不當接受業者性招待，她呼籲行政院長陳建仁徹查，且要求陳宗彥知所進退，宣布下台，對此陳宗彥稍晚也回應表示「一直謹守依法處理的分際」，對此，前立委郭正亮今日就嚇到驚呼「我更感到可怕的是，這個是11年前的資料，有人留那麼久嗎？我感到不寒而慄」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這個事情最不可思議的是，至少就目前公佈的證據，陳宗彥都是用同一支手機欸，不換號碼可以理解，那是比較公用的手機，讓大家比較方便找你，但要做不想讓人家知道的事，怎麼還用這一支？」郭正亮坦言，「這個事情比較蹊蹺的是，陳宗彥在2018年6月1日被任命為內政部的政務次長，那為什麼隔了4年多，這個事情才被爆料？太詭異了」。

郭正亮接著指出，「這樣給人家的聯想是，2018年6月1日陳宗彥是進入蘇貞昌的內閣，那時候賴清德還沒浮上檯面，陳宗彥是賴清德的大弟子大家都知道，那當然大家就會聯想，這個爆料的人早就有這個資料，只是在找適當的時機丟出去，這應該是民進黨內部的爆料」。

但郭正亮也質疑，「為什麼會卡這麼久？等了快五年才爆這個料，是不是有人對賴清德最近的動作不滿，是不是做過頭了？而且我更感到可怕的是，這個是11年前的資料，有人留那麼久嗎？我感到不寒而慄」。

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