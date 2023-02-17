Swift的人民幣月度報告和數據統計顯示，在2023年1月，人民幣支付金額總體減少了12.79％，同時所有貨幣支付金額總體減少了1.54％。
Swift數據指出，1月份全球主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊、日圓分別以40.12％、37.88％、6.57％、3.15％的占比位居前四位。
另一方面，若以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，1月人民幣位列第八，占比1.33％。
人民幣1月支付金額總體呈現下降趨勢，但仍維持住全球第五大活躍貨幣地位，環球銀行金融電信協會（Swift）數據顯示，1月全球支付貨幣排名中，人民幣占比1.91％繼續排名第五。
Swift的人民幣月度報告和數據統計顯示，在2023年1月，人民幣支付金額總體減少了12.79％，同時所有貨幣支付金額總體減少了1.54％。
Swift數據指出，1月份全球主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊、日圓分別以40.12％、37.88％、6.57％、3.15％的占比位居前四位。
另一方面，若以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，1月人民幣位列第八，占比1.33％。
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