行政院發言人陳宗彥今（17）日遭民眾黨立委陳琬惠踢爆，其11年前任職地方政府期間，多次接受性招待，後陳晚間火速宣布請辭。對此，時事評論員李正皓認為，陳宗彥的往事此時會被翻出，是民進黨內反黨主席賴清德派系的反撲，且因陳是賴的嫡系，同時，賴近期為了黨內改革，「連殺邱莉莉、林智堅、黃承國三人」。

針對爆料，陳宗彥今下午開記者會表示，特定媒體一直未經任何查證，先將一個人的人格處理掉，「我很痛心」。他也認為，台灣的政治不應該淪落到這種程度，並感嘆，一個人在工作崗位上努力工作，卻被這樣處理，「我覺得是不應該」。

李正皓在臉書發文直言，時隔11年，陳宗彥會被爆料召妓，且對話紀錄、判決書、酒店名稱等所有資料都有，就是民進黨內反賴派系的反撲，「不用多想」。

李正皓接著說，陳宗彥是賴清德嫡系的這點「人盡皆知」，且賴最近為了民進黨的改革，「連殺」了台南市議長邱莉莉、前新竹市長林智堅與前國策顧問黃承國三人，而改革力量越大、反作用力越大，陳宗彥事件就是標準的政治反作用力。最後，李正皓也預言，「後面還有好戲，我們繼續看下去」。