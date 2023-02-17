大陸國務院17日批准中國證監會發布境外上市備案管理相關制度規則，自2023年3月31日起實施。中國證監會官網指出，此次發布的制度規則共6項，包括大陸《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（《管理試行辦法》）和5項配套指引。
《管理試行辦法》共6章35條，主要內容：
一是完善監管制度。對境內企業直接和間接境外上市活動統一實施備案管理，明確境內企業直接和間接境外發行上市證券的適用情形。
二是明確備案要求。明確備案主體、備案時點、備案程式等要求。
三是加強監管協同。建立境內企業境外發行上市監管協調機制，完善跨境證券監管合作安排，建立備案資訊通報等機制。
四是明確法律責任。明確未履行備案程式、備案材料造假等違法違規行為的法律責任，提高違法違規成本。
五是增強制度包容性。結合資本市場擴大對外開放實際和市場需要，放寬直接境外發行上市在特定情形下的發行物件限制；進一步便利「全流通」；放寬境外募集資金、派發股利幣種的限制，滿足企業在境外募集人民幣的需求。配套指引內容涵蓋監管規則適用、備案材料內容和格式、報告內容、備案溝通、境外證券公司備案等方面，進一步明確和細化備案要求。
中國證監會稱，大陸擴大資本市場對外開放的方向，不會改變，境外上市備案管理制度規則的發布實施，將更好支持企業依法合規到境外上市，利用兩個市場、兩種資源實現規範健康發展。
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