59歲日本男星濱田雅功是當地家喻戶曉的諧星、主持人，已經是綜藝天王等級的人，妻子小川菜摘也是藝人，不久前才傳出兩人分居，最近又驚傳偷吃24歲嫩妹，女方還爆料只是做了一件小事就讓他感動到哭，還心疼他「好像很寂寞」。

綜合日媒報導，有一名24歲的正妹美容師出面指控，與已婚的濱田雅功在2018年和2019年間多次約會，還有發生性關係；美容師還加碼透露，與濱田雅功初次見面時，她得知綜藝天王喜歡吃法蘭奇（一種甜甜圈），特地準備送給他，沒想到他當場感動到落淚，告訴她「第一次有人對我這麼好」。

該名美容師還敘述她眼裡的濱田雅功，與節目上搞笑形象完全不同，因為當她開口問是否要把手機關掉，讓濱田雅功情緒更激動，發現一些小事就能滿足他，感覺他其實很寂寞，就算已經是全日本家喻戶曉的藝人；美容師與濱田雅功都會約在一間高級套房，每次都會給她「約會酬勞」，見了4次總共拿到約日幣30萬元（約新台幣6.8萬元）。

而美容師被問及為何過了多年才爆料，她不悅地表示，因為日前看到濱田雅功與小川菜摘分居的消息，他的反應讓她無法接受，覺得一定要揭穿他的真面目。濱田雅功2014年就曾被爆出，與寫真女星吉川麻衣子維持一段3年的婚外情。