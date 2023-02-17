結婚後才發現老公是豬隊友該怎麼辦？一名女網友分享自己婚後和老公、婆婆以及繼子生活，然而繼子總是裝病請假，事後女網友遭到婆婆責備，前妻也斥責原PO更表明要把小孩帶走，而老公不僅未居中協調，反而指責她沒有把小孩管好，原PO無奈表示「教了還罵我欺負前人兒子」直呼怎麼做都不對，貼文曝光後不少人直勸原PO離婚，直指老公個性大有問題，表示「這老公的個性再加上這婆婆的態度，你就知道為什麼前妻要跟他離婚了」，建議原PO「快逃」。

一名女網友在臉書《匿名公社》中發文，她表示自己是老公的第二任老婆，老公和前妻有一位剛上小學的兒子，她表示目前與老公、繼子、婆婆同住，但繼子寒假過後就一直喊不舒服不去上學，開學後只到校3天，原PO表示「開學去一天後就開始每天找理由不去，一下說頭痛一下說肚子痛」，原PO透露自己起初會強迫小孩去上學，然而孩子到校後就開始哭鬧，學校老師才又致電家長要求把小孩帶回家。原PO表示「一到家又變成霸王，什麼痛都沒有，打電動玩遊戲睡覺都來」，離譜的是婆婆回家後，孩子又開始裝不舒服還告狀指控原PO硬要他去上學，原PO無奈表示「然後我就被我婆婆針對，說我欺負前人的小孩，但我老公回家知道後又罵我沒把小孩管好」。

原PO指出老公不敢跟前妻講孩子的狀況，因此孩子去上學後又開始哭鬧，事後老師打給婆婆，婆婆只好結束手邊工作到校載小孩回家，而原PO也遭受責備，原PO氣憤表示「這些我老公都知道，但他在他媽面前就是個龜孫子，一句屁話都不敢噴」，後來學校老師通知孩子的生母，前妻知道後打來斥責原PO並且表明要把小孩帶走，原PO表示「我當然舉雙手贊成，結果現在老公氣我當後母的沒盡好責任，害孩子有可能被前妻搶走，跟我玩冷戰」，而婆婆對此則未表態，讓原PO氣得直呼「小孩你們在寵的，寵壞了要我教？我教了還罵我欺負前人子？我怎麼做都不對是要我怎樣？」

貼文曝光後，有網友提出建議表示「會這樣就是因為家人太寵，小孩只要耍賴裝死這些大人就會把責任怪到別人身上不是小孩，所以這小孩在這環境已經沒救了，勸妳放棄」、「你們溝通上八成有問題，先試著跟另一半談清楚吧」、「隊友很重要。其他都是空話」、「這老公的個性再加上這婆婆的態度，你就知道為什麼前妻要跟他離婚了」；不少網友也點出原PO老公問題很大，直呼老公是豬隊友，建議原PO離婚「要當後媽前需有心理準備，否則最好不要嫁」、「裡外不是人，真難當，建議早點逃離」、「請離開媽寶，相信我，他的前妻也是這樣離開」、「我自己是後媽，但是平常管教都是老公和婆婆的事，我則是和他當朋友。但是要嫁離婚有小孩的，真的要想清楚！」。