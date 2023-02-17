民眾黨立委陳琬惠今（17）日爆料，指新上任的行政院發言人陳宗彥，在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待，陳並稱，當年台南地檢署偵辦陳宗彥、連恆與王孝瑋涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，事後竟簽結不了了之。對此，就有媒體指出，當初檢方蒐證時，卻槓上開花查到自家人喝花酒，導致風紀案偵辦線索斷線，就連查到的市府高官陳宗彥接受性招待案，也無法繼續調查下去。

立委陳琬惠指控陳宗彥在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待；陳琬惠更出示對話截圖以及一支號稱是陳的手機號碼，並指王男曾經有妨害風化判決，質問陳宗彥「有無幫忙酒店業者喬事及召妓？」

陳琬惠並質問法務部長蔡清祥，「為何2014年4月14日，台南地檢署偵辦一件陳宗彥、連恆與王孝瑋3人涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，為何最後簽結不了了之？」

而根據《菱傳媒》的報導指出，之所以陳宗彥接受性招待的事件會曝光，起因是當時台南地檢署在2011年間，因接獲民眾檢舉，轄區內有警員疑似收賄、接受性招待，藉此包庇違法色情業者，檢方隨即聲請掛線監聽慷樂隊等酒店實際負責人連恆，連的特助王孝瑋及相關人士，結果卻不慎監聽到陳宗彥跟酒店業者的曖昧對話，才意外發現此案。

該份報導更提及，有爆料人指出，結果當初檢方在蒐證時，卻意外拍到檢察官出現在女侍陪酒場合後，沒想到卻引爆南檢內鬥，在被向上級檢舉之後，整個案件提早曝光，就連意外查到的陳宗彥接受性招待案也無法繼續調查下去，最後只處理業者被控妨害風化罪部分，這也讓陳宗彥最後高升行政院。

而法務部17日也表示，有關外界指稱台南地檢署處理個案一事，據報載是10年前左右之案件，法務部獲悉後已請台灣高檢署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信。