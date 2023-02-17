科技始終來自於「人性」！有男子因愛車拋錨，日前坐上拖吊車，拖吊車司機因「變換車道不依標線指示」違規，在新北市新莊區1處科技執法路口遭拍照，豈料，男子卻收到1張600元的罰單，這張罰單也讓男子非常不滿表示「除了電腦拍照之外，都沒有經過人的篩選嗎？」、「為什麼要這樣擾民呢？」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張罰單照片，他提到愛車因拋錨坐上拖吊車，但該拖吊車因為在科技執法的路口違規被拍照，竟是他收到罰單，讓他非常不滿表示「除了電腦拍照之外，都沒有經過人的篩選嗎？」，不過，他表示罰單會去繳，也不會去申訴，「但為什麼要這樣擾民呢？」。

男子的愛車因拋錨坐上拖車，但因拖車司機在1處科技路口違規遭拍，沒想到收到罰單的是愛車拋錨的男子。圖非當事拖車，僅供示意。（翻攝自臉書爆怨公社）

從原PO的照片可見，2月2日上午10時14分，拖車在新北市新莊去1處科技路口，因「變換車道不依標線指示」遭到拍照，依道路交通管理處罰條例第48條1項02款，原PO要繳納罰金600元。

貼文一出，網友紛紛留言表示「吊車司機的違規，你幫忙繳，人也太好」、「製單的員警都沒在看嗎」、「科技始終來自於人性！只是管理審核的人性累了！」、「就是沒有處罰的機制，才會讓這種爛罰單一直發生」、「都坐拖車了，還來罰單」、「這開單的員警上班不太認真」、「誰開的單，這代表根本沒在好好上班吧」、「可能覺得上面的比較清楚，就抓...」。