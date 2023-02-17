今年因調整連續假期導致補班日太多，引發部分民怨。而人事總處也表示，連續假期有助紓解工作壓力、增進內需市場，對於近來部分民眾的反映，將持續蒐集多方意見，作為日後研修參據。而近日就有一份最新的民調指出，有74％的民眾「不贊成」人事總處這樣的規畫，僅有21.6％的民眾「贊成」人事總處這樣的規畫，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》17日起進行網路民調，針對今年因調整連續假期導致補班日太多，引發部分民怨，台灣民眾對這件事情的看法，截至17日晚間23時，已有5000人參與投票。對於「今年補班日達6天，你贊成人事總處的規畫嗎？」，有42.3％的民眾「完全不贊成」人事總處這樣的規畫、有31.7％的民眾「不太贊成」人事總處這樣的規畫、有12.1％的民眾「還算贊成」人事總處這樣的規畫、有9.5％的民眾「非常贊成」人事總處這樣的規畫，另有有4.4％的民眾「不知道／沒意見」。

該份民調也指出，對於「你偏好補班放連假？還是正常上班、不放連假？」，有22.6％的民眾贊成「補班放連假」、有72.8％的民眾贊成「正常上班、不放連假」，另有有4.6％的民眾「不知道／沒意見」。