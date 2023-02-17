行政院發言人陳宗彥今（17）日遭民眾黨立委陳琬惠踢爆，他曾在台南市府服務期間，疑似有常態性召妓。對此，媒體人黃揚明認為，此次爆料首要目標並非陳宗彥，而是針對時任台南市長的副總統兼民進黨主席的賴清德。而在民視節目《台灣演義》的專題中也可以看到，陳宗彥以賴清德友人的身分接受訪談，從這一幕就能看見兩人感情相當深厚。

《台灣演義》在2019年5月18日推出賴清德專題，其中一個片段提到賴準備挑戰立委4連霸時，母親因病過逝，給他很大的打擊。陳宗彥隨即以友人的身分回憶起那段往事，稱「（賴）堅持陪媽媽走完人生最後的這段路程，那段時間他回到家陪著媽媽，守孝完成後才回到選舉的戰場。」而從陳宗彥對賴的動向這麼了解，可見兩人確實交情深厚。

據了解，陳宗彥自2005年當選台南市議員後，曾先後出任台南市民政局長、台南市新聞及國際關係處處長。賴清德2017年被任命行政院長，陳宗彥2018年也轉往中央擔任內政部次長一職，並在2023年出任陳建仁內閣的行政院發言人。一路走來，都被外界視為賴清德的子弟兵。

因此對於爆出喝花酒事件，媒體人黃揚明認為，「爆料陳宗彥，劍指賴清德」。他還提到，農曆年前就有賴系子弟兵的助理遭檢調約談，但最後查無實據無保請回，那時剛好是賴上任黨主席之際，令人不禁將二者連結。「如今（陳宗彥）再一爆，看樣子，賴還是得提防，明槍易躲，暗箭難防。」