41歲韓國女星宋慧喬當年以《藍色生死戀》一劇走紅，之後出演《順風婦產科》、《太陽的後裔》等劇取得亮眼收視，近日在復仇劇《黑暗榮耀》也在台灣引起不小的討論度。一名網友好奇問，「宋慧喬是怎麼紅的？」貼文一出，許多網友分析原因，其中有人誇她演技好、長相有辨識度、身材勻稱，根本「堪稱完美。」

原PO在PTT的Women板發文，提及最近看了《黑暗榮耀》，認為宋慧喬與其他女星比起來，容貌並不算出眾，因此好奇詢問：「她是怎麼紅的？」貼文一出，不少網友點出她的優點：「長相有辨識度、演技不俗、身材勻稱，堪稱完美」、「她才是天然美，現在演員都長一個樣，有什麼特色」、「韓星我唯一覺得漂亮就是她而已」、「她真的美，而且演很多戲都滿火紅的」、「喬妹超美的，短髮好適合她，氣質跟氣場大勝。」

網友們也列出她多部代表作品，「順風婦產科算是出道作，浪漫滿屋開始在台灣爆紅」、「順風婦產科就可愛到爆」、「浪漫滿屋才知道她，當時的她，非常美，有氣質，演技佳，雖然現在有年紀了，依舊是實力派演員」、「浪漫滿屋童年的回憶欸」。