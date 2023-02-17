前行政院發言人陳宗彥17日因為被民眾黨立委陳琬惠爆出過去時常出入風化場所喝花酒，因而請辭下台。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，這是第一槍，後面可能一大堆！現在大家雙方重兵器在駁火，「你廢我的黃承國，我廢你的陳宗彥」，腥風血雨！

民眾黨立委陳琬惠17日踢爆，行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間，時常出入風化場所喝花酒，呼籲行政院長陳建仁徹查，且要求陳宗彥知所進退宣布下台。對此，陳宗彥火速出面痛斥，稱這是未經查證的報導，「先把一個人的人格抹掉，沒有任何一則是經過查證。」

陳宗彥痛心表示，對於特定媒體未經任何查證，就將一個人的人格處理掉，相關圖卡所有一起出來，「我覺得很痛心，台灣政治不該淪落到此地步」，當一個人在崗位上努力工作時，卻用這樣的方式去做處理，是不應該的，希望藉由此事件讓大家思考，他也很誠心做說明。

政治評論員李正皓在臉書直言，這就是民進黨內反賴派系的反撲。因為陳宗彥就是賴清德的嫡系，而賴清德最近為了民進黨的改革，連殺邱莉莉、林智堅、黃承國三人，陳宗彥事件就是標準的政治反作用力。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉17日晚間在政論節目《關鍵時刻》中認為，改革要有棒子和胡蘿蔔，但賴清德只有棒子，沒有胡蘿蔔。且這是第一槍，後面可能一大堆！現在大家雙方重兵器在駁火，「你廢我的黃承國，我廢你的陳宗彥」，腥風血雨！

陳宗彥17日晚間決定請辭行政院發言人。

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