民眾黨立委陳琬惠17日開記者會爆出，行政院發言人陳宗彥過去在擔任台南市府新聞處長時，有多次涉及常態性召妓的紀錄。她甚至還PO出LINE截圖，發現陳宗彥傳訊息詢問「小芸有空嗎？」不過陳宗彥最新回應，這是未經查證的報導。沒想到在陳宗彥1月底的臉書貼文中可以發現，在陳宗彥辦公室後方的書法作品，與遭爆料的對話者頭貼相符，又讓事件再次掀起討論。

根據《菱傳媒》17日報導陳建仁內閣中有高官涉嫌召妓又接受性招待，民眾黨立委陳琬惠下午隨即召開「溫暖的堅韌內閣，淫亂的酒店肉閣」記者會，指控行政院發言人陳宗彥，在台南任職期間與酒店業者「豆哥」王孝瑋關係親近，且陳前往風化場所，還會帶小姐出場，費用都以「陳董」的名義記帳。

從陳琬惠貼出LINE截圖可以顯示，陳宗彥當時想約一個名叫「小芸」的女子，結果該女沒有空，他又追問「有差不多的嗎？」，對方提出其他人選，最後相約在馬路上見面。

陳琬惠指出，王孝瑋曾被判妨害風化，主因是提供客人和酒店女子從事性交，並解釋「喝咖啡」就是帶出場。她指控陳宗彥長期接受「豆哥」王孝瑋招待，也因此當對方有求於他時，陳宗彥也都會幫忙。陳琬惠還調侃，「不知道陳發言人，現在還記不記得小芸」。

結果在LINE截圖上仔細觀察，發現詢問「小芸有空嗎？」的發言人頭貼是一幅「謙」字的書法作品，結果陳宗彥在1月30日於臉書的貼文中可以看到，位在陳宗彥辦公室的後方，也有大量的書法作品，其中一幅就是「謙」字。

不過對於媒體跟立委爆料，陳宗彥則回應，未經任何查證，就將一個人的人格處理掉，相關圖卡所有一起出來，「我覺得很痛心，台灣政治不該淪落到此地步」，當一個人在崗位上努力工作時，卻用這樣的方式去處理，是很不應該的。