閻奕格（左起）、卓義峯、陳建瑋擔任總決賽評審。（17直播提供）

17直播首次跨區歌唱大賽《17超Sing星》總決賽，重啟疫情趨緩後各區主播們線下相聚交流，火熱冠軍戰16日在台北正式對決，前9強選手中有4位是香港及馬來西亞主播，更有位選手的歌聲神似「二姐」江蕙，令評審驚艷。

總決賽邀請3位專業評審閻奕格、陳建瑋及卓義峯現場坐鎮。每位選手都選了拿手歌曲應戰，人氣主播陳韻喬這次難得比賽會緊張，因為她首次比賽演唱自己的創作曲〈無煩無惱的年紀啊〉，3位評審都給出90分以上的高分。

其中陳建瑋笑說聽到忘記打分數，而且又有對嘴錯覺，環顧四周找哪裡在放歌，稱讚繼複賽在韻喬身上看到多位華語女歌手優質歌唱技巧，這次唱創作台語歌又讓他感受到一種「年輕二姐」的味道，還驚喜看她寫出感動人的台語歌詞。

閻奕格感嘆她自己是不會講台語的人，都會被陳韻喬歌聲感動、聽得很享受，卓義峯也盛讚一聽就起雞皮疙瘩，謝謝她帶來很棒的表演。最後評審評分加上觀眾投票總榜合計余曼曼和陳韻喬榮獲第一屆17超Sing星冠亞軍佳績。