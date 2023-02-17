爭鮮高雄愛河店日前發生男子將壽司取下，用筷子戳幾下後又放回去的離譜事件，宛若日本壽司郎遭高中屁孩「口水恐攻」風波，爭鮮在16日傍晚緊急回應，卻又遭質疑偏袒該男子，只因對方是常客，臉書遭灌爆，對此爭鮮僅表示「尊重網路留言指教」。

高雄一名婦人12日前往爭鮮迴轉壽司高雄愛河店，用餐時看到鄰桌的男子將轉盤上的壽司取下後，用手或筷子戳了戳壽司，又隨即將壽司放回轉盤上，男子之後又重複同樣行為2次，遭質疑時還反嗆「林北就是喜歡這樣，又沒有規定」，差點演變成全武行，鬧到值班經理出面緩頰。

此事引發網路熱議，也驚動高雄市府，衛生局派員前往現場稽查進行糾正，爭鮮隨後也公告坦言確有其事，當下已告知男客行為不當，並給予女客免單，同時會加強服務人員教育訓練，執行更嚴格把關。

然而網友們看到公告後不買單，認為業者沒有追究男子責任、求償太過離譜，質疑爭鮮因為對方是店內常客而偏袒，灌爆臉書大酸「公關0分」、「常客有特殊待遇」。

根據《東森新聞》報導，爭鮮對此表示，絕無偏袒任何一方，也「尊重網路留言指教」，後續暫時不予回應。