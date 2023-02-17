對於陳宗彥17日晚間請辭行政院發言人，國民黨痛批是心虛，並且諷刺民進黨，「花天酒地樂逍遙、溫柔堅韌一場空！」

民眾黨立委陳琬惠17日踢爆，行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間，時常出入風化場所喝花酒，呼籲行政院長陳建仁徹查，且要求陳宗彥知所進退宣布下台。對此，陳宗彥火速出面痛斥，稱這是未經查證的報導，「先把一個人的人格抹掉，沒有任何一則是經過查證。」

陳宗彥痛心表示，對於特定媒體未經任何查證，就將一個人的人格處理掉，相關圖卡所有一起出來，「我覺得很痛心，台灣政治不該淪落到此地步」，當一個人在崗位上努力工作時，卻用這樣的方式去做處理，是不應該的，希望藉由此事件讓大家思考，他也很誠心做說明。

不過，陳宗彥晚間決定請辭行政院發言人。

對此，國民黨在臉書痛批，陳宗彥今晚竟緊急辭職，顯然是心虛的作為！民進黨一再說要檢討、甚至改組內閣喊出「溫暖堅韌」的內閣，事實上根本都是溫暖自己人、溫柔鄉？國民黨諷刺民進黨，「花天酒地樂逍遙，溫柔堅韌一場空！」

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