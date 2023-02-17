去年中國各地方政府為執行動態清零政策等疫情管控措施花費的支出驚人，據已公布至少20個省市自治區的年度預算報告顯示，去年各地方政府花費在疫苗、核酸檢測等疫情防控上的財政支出超過3520億人民幣(合台幣1.55兆元)，導致地各財政極為吃緊。

《德國之聲》報導說，根據中國地方政府的年度預算報告，中國31個省區市之中，有至少20個公佈了2022年的防控支出數據。雖然各省的計算方式各異，有些地方納入各級政府的支出，有些則僅包含省級。但就已公布的地方政府疫情防控支出而言，至少花費已高達3520億人民幣。而在中國經濟成長趨緩之際，這讓各省的財政狀況更加吃緊。

報導引述官方公布的數據稱，較為富裕的省份一般支出更高，目前花費最多的是廣東省，該省去年在核酸檢測、疫苗、醫護人員補貼方面，總共花了大約711億人民幣（合台幣3143億元）。這個數字比廣東省2021年的新冠疫情花費高出了56.8%，更是2020年的2倍以上，相當於廣東省2022年國民生產毛額（GDP）的0.6%。而在疫情之前，中國每年在公共衛生投入大約為GDP的5%。

報導說，疫情防控支出第2多的是江蘇省，2022年防疫花費約423億人民幣（合台幣1870億元），比2021年高出28倍以上。上海則共計花費約167億人民幣（合台幣738億元）因應疫情，包含治療、建造方艙醫院、採購醫療器材等。至於北京市的支出，大約為264億人民幣（合台幣1167億元），超過北京去年公衛預算的一倍之多。

去年底，中國突然放寬嚴格的動態清零政策，防疫管制措施幾乎完全停止。今年1月初也重新開放邊境，當時官方媒體《新華社》曾報導：「（病毒）隱匿傳播特點明顯、清零難度大，疫情防控的社會成本和代價變高」。

報導指出，多年來大陸地方財政幾乎都是依賴出讓土地做為財政最主要的來源，但今年房地產趨冷，大陸國有土地的使用權出讓金額大幅下跌，也加重地方政府的財政困境。